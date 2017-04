Strootman moet vrezen na schwalbe in beladen derby

AS Roma-middenvelder Kevin Strootman dreigt de eindfase van het seizoen te moeten missen. Er hangt hem een schorsing boven het hoofd na de Romeinse derby tegen SS Lazio (3-1 nederlaag).



Lazio won de 'Derby della Capitale' weliswaar, maar de gelijkmaker van Daniele De Rossi zorgde ook na afloop voor een hoop woede. Immers: hij schoot raak vanaf elf meter na een schwalbe van Strootman. Wallace bleek bij zijn sliding geen enkel contact te maken met de Nederlandse middenvelder.



De arbitrage trapte er dus in, alleen had dat geen resultaat. Sterker nog: zijn actie dreigt te resulteren in een schorsing. De Italiaanse tuchtcommissie kan hem op basis van tv-beelden voor minimaal één duel schorsen. De volgende wedstrijd van AS Roma is overigens tegen AC Milan.