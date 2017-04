Balotelli aan de basis van desastreuze avond voor PSG

Paris Saint-Germain was jarenlang oppermachtig in de Franse Ligue 1, maar dit seizoen is zelfs het kampioenschap allerminst zeker. Zondagavond incasseerden de hoofdstedelingen een gevoelige nederlaag bij OGC Nice: 3-1.



Nice is dit seizoen uitgegroeid tot een ploeg om rekening mee te houden en dat bleek ook in dit onderonsje. Liverpool-huurling Mario Balotelli brak binnen een half uur de ban en vlak na rust wist Ricardo Pereira er zelfs 2-0 van te maken. Marquinhos scoorde tegen, maar Anastasios Donis gooide het duel op slot.



PSG raakte duidelijk van de leg in de Allianz Riviera. De ploeg van Unai Emery stond na negentig minuten nog maar met negen man op het veld. In de slotfase kreeg zowel Thiago Motta als Ángel Di Maria de rode kaart gepresenteerd van scheidsrechter Ruddy Buquet.



AS Monaco blijft koploper met 83 punten en heeft zelfs nog een duel tegoed. PSG staat tweede met 83 punten, Nice derde met 77.



Scoreverloop:

1-0 (26') Mario Balotelli

2-0 (48') Ricardo Pereira

2-1 (64') Marquinhos

3-1 (90') Anastasios Donis