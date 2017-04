Wisselende reacties rond Ajax: "Dat zegt iets"

Ruud Gullit acht Ajax allerminst kansloos in het Europa League-tweeluik met Olympique Lyon. Volgens de analist is de ploeg van Peter Bosz goed genoeg om de Franse topclub uit te dagen in deze halve finales.



"Ik heb al gezegd dat ik denk dat ze kans maken", zo zei Gullit bij Ziggo Sport. Wim Kieft is het daarmee oneens en ziet de manschappen van Bosz niet verder reiken in Europa. "Ik denk niet dat ze kans maken", aldus de voormalig spits.



Youri Mulder stelt dat Lyon kwetsbaar is. "Ze vlogen er bijna uit tegen Besiktas. Paris Saint Germain staat iets van twintig punten boven Lyon. Dat zegt iets over het elftal." Hij vervolgt: "Ik had het ook niet gedacht tegen Schalke. Zij hadden gewonnen van Nice en zij staan derde, boven Lyon."