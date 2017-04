Strafkamp helpt Inter niet: Napoli boekt verdiende zege

Napoli heeft zondagavond goede zaken gedaan in de Italiaanse Serie A. De formatie uit Napels boekte een 0-1 overwinning op Internazionale, waar de crisissfeer alleen maar toeneemt.



Inter verloor vorige week met 5-4 bij Fiorentina en daarop besloot de leiding een straf op te leggen. De spelersgroep moest de hele week op het trainingscomplex blijven, maar tegen Napoli leverde dat geen schokeffect op. Sterker nog: oud-PSV'er Dries Mertens liet meermaals na om de ban te breken in Milaan.



Toch kwam de verdiende voorsprong er voor Napoli. José Callejon had eerst nog pech met een inzet op de paal, maar na een flater bij Inter schoot hij dan toch de 0-1 binnen. In het restant mocht Napoli het zich vooral aanrekenen dat het bij die ene goal bleef.



Napoli nadert de nummer twee AS Roma tot één punt. Inter blijft steken op plek zeven.



Scoreverloop:[/b]

0-1 (43') José Callejon