Ricky van Wolfswinkel werd onlangs gelinkt aan een nieuw avontuur in het buitenland, maar de Vitesse-spits is niet van plan om in de zomer die stap te maken. Na het winnen van de KNVB Beker al helemaal niet meer.



"Natuurlijk. Ik wil Europa in en het liefste met Vitesse", zo benadrukte de matchwinnaar zondagavond, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Ik heb hier voor een aantal jaar getekend om iets moois neer te zetten. Dit is een geweldige eerste stap, maar Vitesse is nog niet klaar."



Dankzij het buitenland staan clubs als Sporting Portugal, Norwich City, Saint-Etienne en Real Betis op zijn erelijst. Toch is hij gelukkig in Arnhem. "Om dan met elkaar na 125 jaar eindelijk de eerste prijs van de club te pakken, is fantastisch. Mooier kan je het niet krijgen."