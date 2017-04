De euforie in het Vitesse-kamp is euforisch na het winnen van de KNVB Beker. Vanwege het winnen van deze hoofdprijs natuurlijk, maar niet te vergeten alle bijkomende voordelen.



Allereerst is dit commercieel interessant, is deelname aan de groepsfase van de Europa League een feit én lonkt de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Eloy Room ziet nog een vierde voordeel. "Ik denk dat het een goede reden is om te blijven", zo laat de doelman weten aan het Algemeen Dagblad. "En voor spelers van Chelsea misschien een extra reden om hier naartoe te komen."



Room zag Vitesse voor rust worstelen met AZ, maar in De Kuip viel het dubbeltje de goede kant op. De Vitessenaar dankt daar ook het publiek voor. "Het Gelredome mag dan niet elke twee weken vol zitten, hier in de Kuip hebben ze de supporters van AZ echt overstemd. Als je dan in de tweede helft speelt met die supporters in de rug dan geeft dat een geweldig gevoel. Alsof je wordt voortgeduwd."