Na de 2-0 overwinning van Arsenal is het officieel: Tottenham Hotspur gaat voor de eerste keer in 22 jaar boven de aartsrivaal eindigen. Voor veel fans is het seizoen geslaagd, maar manager Mauricio Pochettino durft groter te denken.



"Vrijdag wacht ons opnieuw een zware derby tegen West Ham United, maar het is de perfecte kans om de druk compleet bij Chelsea te leggen", vertelde de Argentijn aan de BBC. "We hebben het voordeel dat we eerst mogen spelen en zullen dat moeten afwachten wat Chelsea doet tegen Middlesbrough."



Pochettino kent de emotie rond deze derbyzege. "Ik snap dat ze daar enthousiast over zijn, maar ik voel dat niet, want ik ga vol voor de titel. Ja, het wordt een hele klus, maar we gaan het meemaken."