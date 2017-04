Vitesse-smaakmaker: "Ook als ik weer bij Chelsea zit"

Lewis Baker kan de komende weken rustig toewerken naar het komende seizoen. Na de bekertriomf van Vitesse kan de middenvelder zich opmaken voor een terugkeer bij Chelsea, zijn officiële werkgever.



Baker schatte de KNVB Beker lager in dan de FA Cup, maar genoot desalniettemin volop. "In de jeugd van Chelsea heb ik al wat toernooien gewonnen, maar dit is wel even iets anders. Ik zal mijn twee jaar bij Vitesse en zeker deze overwinning nooit vergeten", zo citeert het ANP.



Ricky van Wolfswinkel werd de grote man in de finale, maar de 22-jarige Engelsman werd topscorer in het bekertoernooi. "Gelukkig heb ik mijn aandeel gehad in deze historische bekerzege. Ik zal mijn twee jaar bij Vitesse nooit vergeten en blijf ze in de gaten houden, ook als ik weer bij Chelsea zit."



Het is nog niet duidelijk welke plannen men in Londen met hem heeft.