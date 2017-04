Guram Kashia heeft veel spelers zien komen en gaan, maar zelf is hij nog steeds eigendom van Vitesse. De Georgiër is zelfs uitgegroeid tot de leider van de Arnhemmers en dus maakt de bekerwinst hem dolenthousiast.



Vooraf dacht de Vitessenaar al na over de mogelijke euforie. "En toen ik die beelden voor me zag, begon ik te huilen. Vooral omdat ik wist hoe lang deze club op een prijs heeft moeten wachten en wat ik er allemaal voor over heb gehad", zo stelt Metro.



Kashia maakte dit vooraf meer dan duidelijk. "We verneukten het steeds maar weer. Dat heb ik ook tegen mijn teamgenoten gezegd. Deze club bestaat al 125 jaar en had nog nooit een prijs gewonnen. Nu konden we laten zien dat we geen losers zijn maar winnaars!"



Dat lukte dankzij Ricky van Wolfswinkel ('voor altijd een held'). En nu? Dat spreekt voor zich. "Als je me in de stad dronken tegenkomt, moet je me het maar vergeven."