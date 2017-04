'De Gea zet kwaad bloed bij Real via WhatsApp'

Speelt David De Gea volgend seizoen voor Real Madrid? Gezien de berichtgeving lijkt een volmondige 'ja' gepast, maar volgens Diario Gol is dat opeens toch niet meer zo zeker.



De aanleiding is bizar te noemen. Coach Zinedine Zidane wil de sluitpost van Manchester United dolgraag inlijven voor volgend seizoen, nadat een veelbesproken poging in 2015 nog mislukte. Er zou al een bod zijn neergelegd en naar verluidt is de Spanjaard zelf al akkoord gegaan.



Echter, De Gea heeft voor opschudding gezorgd door via WhatsApp een berichtje te sturen naar een invloedrijke speler van Atlético Madrid. De strekking: de 26-jarige doelman zou zijn oud-werkgever succes hebben gewenst voor de Champions League-duels met zijn beoogde nieuwe club. En dat heeft kwaad bloed gezet.



De Gea speelde van 2009 tot 2011 voor Atlético. Daarna vertrok de sluitpost naar United.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.