Wout Weghorst had zijn zinnen gezet op het winnen van de beker, maar Vitesse heeft AZ daarin geblokkeerd (0-2). De boomlange spits oogde na afloop mentaal zeer aangeslagen.



"Je wilt natuurlijk heel graag deze prijs pakken", somberde de AZ'er in gesprek met FOX Sports. Hij sprak van 'een grote teleurstelling'. "Ik vond dat we heel goed begonnen, we waren echt de bovenliggende partij. Zeker het eerste halfuur doen we het echt heel goed."



Na rust ging het echter een stuk moeizamer. "Vitesse had meer controle. Ik miste de agressie en de beleving uit de eerste helft." In de slotfase ging het ook nog mis. "Terwijl er helemaal niets uit de hand is, komen zij op ongelukkig wijze op voorsprong."



Weghorst noemt de situatie 'frustrerend', zeker nu de play-offs wachten. "Het wordt nu heel raar om ons weer op te laden voor de play-offs. We hadden alles hierop gezet. Het is niet gelukt."