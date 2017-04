Oude liefde doet Van den Brom pijn: "Een zware avond"

John van den Brom heeft Vitesse in zijn hart zitten, maar het winnen van de KNVB Beker zal hem vooral een rotgevoel bezorgen. Zijn AZ ging zondagavond immers ten onder in de finale: 0-2.



"In de kleedkamer waren veel emoties. Dit is een zware avond", zo somberde Van den Brom in gesprek met FOX Sports. AZ wist in tegenstelling tot Vitesse wel een redelijke eerste helft af te werken en dus leek de winst haalbaar. "Dat gevoel hadden we allemaal."



"We begonnen goed aan het duel en kregen de kansen. Maar we scoren niet en dan is het een wedstrijd die twee kanten op kan gaan. Eén moment van onoplettendheid en hij ligt binnen", aldus Van den Brom, die in 1990 verantwoordelijk was voor de verloren bekerfinale van Vitesse tegen PSV.