Vitesse heeft voor het eerst in 125 jaar een hoofdprijs gewonnen. De 0-2 overwinning op AZ in de bekerfinale werd natuurlijk gevierd in De Kuip, maar ook in Arnhem was de euforie groot. Dat blijkt uit de beelden van Omroep Gelderland.





Beelden van het feest in Arnhem: pic.twitter.com/KawQSNolIx — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) 30 april 2017