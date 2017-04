Dolblije Kashia doet belofte: "Voor één dag"

Guram Kashia is zeer trots op Vitesse na de 0-2 overwinning op AZ in de finale van de KNVB Beker. De Georgische verdediger mocht na afloop de trofee als eerste in handen nemen als aanvoerder.



Kashia wapperde na het laatste fluitsignaal ook met een vlag uit eigen land. "Er zijn zoveel mensen in Georgië zijn trots, er zijn zoveel mensen die hier van genieten", zo jubelde de Vitessenaar tegenover FOX Sports. "Dit is zo'n grote prestatie. Wij zijn het niet gewend om prijzen te winnen. Ik ben deze club zo dankbaar."



Hij omschreef zichzelf als 'de meest trotse man ter wereld'. Goed speelde zijn ploeg zeker niet. "Het was heel stressvol. Er zo ongelofelijk veel druk op. Dit jaar moest het gebeuren. (...) Uiteindelijk maakt het niet uit hoe je het doet: als je maar wint.'



En nu lonkt de huldiging. Kashia is er klaar voor. "Mijn haar is voor één dag geel", beloofde hij. "Voor één dag."