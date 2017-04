Eloy Room moest zondagavond ten opzichte van Tim Krul het vaakst in actie komen, maar hij stapte als winnaar van het veld af. De Vitesse-doelman was dan ook dolgelukkig met de 0-2 zege op AZ.



Room raakte overigens niet onder de indruk van de Alkmaarders. "We speelden allebei niet goed. Zij schoten in de eerste helft op de lat, dat heeft ons even wakker geschud. Voor de rest heb ik niet veel te doen gehad", zo vertelde de 28-jarige goalie aan FOX Sports.



"We waren helemaal klaar voor deze wedstrijd, maar in het begin kwam de spanning er even bij", aldus Room. "We wisten dat we ons niet moesten laten verrassen door standaardsituaties en vrije trappen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Dit is wat de club nodig had. Onbeschrijfelijk."