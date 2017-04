Spurs-smaakmakers schieten hoop Arsenal aan gorten

Tottenham Hotspur heeft aartsrivaal Arsenal zondag een gevoelige tik uitgedeeld. Op White Hart Lane won de nummer twee van Engeland met 2-0 dankzij twee doelpunten binnen honderdvijftig seconden.



Halverwege gaf het scorebord nog een brilstand aan. Tottenham was toen al de bovenliggende ploeg, maar zowel Dele Alli als oud-Ajacied Christian Eriksen kreeg het niet voor elkaar om in kansrijke positie toe te slaan. Arsenal wist daar een paar kleine mogelijkheden tegenover te stellen.



Harry Kane liet vlak na rust ook een goede kans onbenut, maar binnen een kwartier na rust had hij alsnog bijgedragen aan een comfortabele voorsprong. Eerst schoot Alli raak toen doelman Petr Cech een rebound toestond en binnen een paar minuten wist Kane vanaf elf meter de 2-0 binnen te schieten.



Arsenal probeerde daarna de spanning terug te brengen, maar in deze Londense derby werd niet meer gescoord. De ploeg van Arsène Wenger blijft op zestig punten staan en lijkt de topvier uit het beeld te verliezen. Tottenham komt op vier punten van koploper Chelsea.



Scoreverloop:

1-0 (55') Dele Alli

2-0 (58') Harry Kane





Spurs are guaranteed to finish above Arsenal in the Premier League for the first time since 1994/95.



No St. Totteringham’s day this year. ❌ pic.twitter.com/puTwiQwEgz