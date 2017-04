Vriendin steunt Blind op bijzondere wijze bij United

Manchester United-verdediger Daley Blind kan rekenen op de steun van zijn vriendin Candy Rae Fleur. Rond de wedstrijd tegen Swansea City (1-1) droeg zij een cap met de tekst 'Team Blind'.



Ook vriendinnen van de spelersvrouw droegen deze cap als steun voor de Oranje-international. Het model liet in eerder stadium al weten: "Ik ben geen WAG, ik voel me geen spelersvrouw. Het is juist helemaal anders. Hij is de vriend van een danseres!"



"Bij United komt iedere vrouw of vriendin op de foto, waar je ook komt. Als we bij Ajax uit gingen, was daar nooit sprake van", aldus de vriendin van Blind over deze relatie.





Manchester United star Daley Blind's girlfriend Candy-Rae Fleur leads posse of women at Old Trafford… https://t.co/0ua9IyMaUN #manutd #facup pic.twitter.com/55Yepaw5jT — C'mon Man Utd (@cmonmanutd) 30 april 2017