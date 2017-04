Kijkers oordelen: Alleen deze speler imponeert bij AZ - Vitesse

De eerste helft tussen AZ en Vitesse in de KNVB Bekerfinale viel voor velen flink tegen. In de rust wordt er qua uitblinkers slechts over één speler specifiek gesproken; Marvelous Nakamba, de controleur van de Arnhemmers.





Marvelous Nakamba what a player 👌🏻 — Lars (@VitesseCFC) 30 april 2017

Nakamba wint duels, rest amper #azvit — John Bruinsma (@johnbruinsma) 30 april 2017

Marvelous Nakamba momenteel grote man aan #Vitesse zijde. — Nielsch (@speldenaar) 30 april 2017

Oke Nakamba is mijn man vandaag📒 — Jordi Meester (@jordimeester) 30 april 2017