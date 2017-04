De ontknoping van de titelrace is dit seizoen al bijna twee speelrondes voor het einde beslist. Hoe anders was dat in 2007, toen drie clubs nog in de race waren om het kampioenschap.



Uiteindelijk faalde AZ, en won PSV ruimer dan runner-up Ajax, waardoor de Eindhovenaren op spectaculaire wijze aan het langste eind trokken. "De titel zou ergens anders gepakt worden", herinnert verslaggever Koert Westerman zich nog. Hij deed het commentaar in het Philips Stadion.



"Iedereen die beroepsmatig in het Philips Stadion zat, baalde wel een beetje. Ook bij ons was een bepaalde rangorde. En kennelijk was ik nummer 3, want ik moest naar PSV."



Uiteindelijk bleek Westerman dus de eer te hebben gehad om de commentator te zijn bij een waar voetbalwonder. "Na het laatste fluitsignaal had ik een brok in mijn keel. Ik riep alleen maar: 'Het is niet te geloven!' Ik ben trots op dat moment, want het was oprecht. Zonder twijfel mijn mooiste moment als sportverslaggever", besluit Westerman zijn terugblik in het Brabants Dagblad.





Vandaag precies 10 jaar geleden: PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven, het is niet te geloven! #Ontknoping #PSV #kampioen pic.twitter.com/nUtA1XaRH1 — Max de Kok (@MaxdeKok1999) 29 april 2017