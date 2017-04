SoccerNews-lezers oordelen: Dit is de GROTE favoriet voor finale!

Om 18:00 uur is het zover; dan gaan Vitesse en AZ aftrappen in de Kuip om de KNVB Beker. Op papier een geweldig affiche, met volgens velen twee vrijwel gelijkwaardige ploegen.



De lezers van SoccerNews.nl hebben echter wél een favoriet; op de vraag wie de beker gaat winnen reageert maar liefst 72% met AZ.



Analist Kenneth Perez vertelt echter dat hij de verhoudingen juist op '60/40% in het voordeel van Vitesse' inschat. Arnold Bruggink daarentegen gokt op een overwinning voor AZ.



Het kan dus alle kanten op in Rotterdam!