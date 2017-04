Van Marwijk haalt keihard: "Een grote puinhoop"

Na wekenlang geborrel werd onlangs bekend dat Dick Advocaat zo goed als zeker de nieuwe bondscoach wordt. De weg hiernaartoe was weer niet zonder hobbels; Henk ten Cate bleef mopperend achter en nieuwe ophef is het gevolg.



Voormalig bondscoach Bert van Marwijk kan er met de pet niet bij. Hij laakt zijn oud-werkgever, de voetbalbond, en noemt het aan tafel bij ZIGGO-programma Rondo 'een grote ongeorganiseerde puinhoop'. "En dan denk je: het kan niet erger, maar het wordt elke keer alleen maar nóg erger."





Van Marwijk is niet mals voor de KNVB. 'Een grote ongeorganiseerde puinhoop.' Vanavond om 21:30 in Rondo @ZiggoSport meer over Oranje! pic.twitter.com/7aQjn0wWEz