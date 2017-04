Mourinho: "Nul kritiek voor mijn jongens"

Manchester United-manager José Mourinho weigert zijn spelers af te vallen na het teleurstellende gelijkspel tegen Swansea City (1-1). De Portugees vindt dat er geen reden is om kritisch te oordelen in de media.



"Ik vind dat een puntje niet goed genoeg is, maar mijn spelen hebben alles gegeven. Nul kritiek voor mijn jongens", zo vertelde Mourinho aan de BBC. "Swansea kwam vandaag goed georganiseerd en fit voor dag. Ze hebben dit seizoen maximaal veertig duels gespeeld."



United staat nu al op 57 duels. Mourinho zag zijn ploeg nog wel de leiding via een onterechte schwalbe, Marcus Rashford maakte namelijk een schwalbe. De manager was nu eens niet kritisch op de arbitrage. "Ik heb het niet gezien, maar Marcus vertelde me dat hij werd geraakt."