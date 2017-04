Danilho Raimundo Doekhi stroomt deze zomer door naar Jupiler League-ploeg Jong Ajax. De achttienjarige verdediger wacht rustig op zijn kans in de A-selectie en dat kan snel gaan, zo bewees leeftijdsgenoot Matthijs de Ligt.



"Volgend seizoen maak ik de overstap naar Jong Ajax. Ik ben geduldig. Het kan snel gaan", zo vertelt de tiener aan Ajax Life. "Kijk naar De Ligt, maar ook naar Davinson Sánchez. Hij stond er gelijk in zijn eerste jaar. Of dit ook zijn laatste jaar is? Dat zou kunnen."



A-junior Doekhi, die eerder voor Excelsior speelde, wacht zijn kansen af. Een vertrek kan zijn perspectief behoorlijk verbeteren. "Dat betekent dat er een plekje vrij komt in de basis, dat jongens dus langzaam opschuiven."