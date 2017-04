Fosu-Mensah looft Ajacied: "Echt een groot talent"

Timothy Fosu-Mensah volgt zijn oude club Ajax nog altijd. De momenteel geblesseerde verdediger van Manchester United noemt de huidige ploeg 'fris' en 'leuk'.



Spelers als Donny van de Beek, Abdelhak Nouri en Justin Kluivert maakte hij in de nabijheid mee. Ook Matthijs de Ligt valt hem op. "Ik vind Matthijs een hele goede speler. Hij is nog maar zeventien en al zo sterk. Echt een groot talent. Ik denk dat we mekaar goed zouden aanvullen. Hij ontwikkelt zich stormachtig", zo citeert Ajax1.



De Ligt debuteerde zelfs al voor Oranje, waar Fosu-Mensah dat nog niet heeft bereikt. "Ik moet me ontwikkelen bij mijn club voor ik kans maak op Oranje. Ik ben daar dus niet mee bezig en ik ben vooral bezig mezelf te ontwikkelen. A-international worden is natuurlijk een jongensdroom, maar dat is nog afwachten."