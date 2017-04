Strootman de gehate man in Rome, Lazio wint derby

AS Roma heeft de beladen stadsderby tegen SS Lazio vanmiddag verloren. Het werd uiteindelijk 1-3, ondanks een met een schwalbe door Kevin Strootman verdiende penalty voor de thuisploeg.



Deze kwam op slag van rust, nadat Baldé Keita eerder de score namens Lazio had geopend. Het stond dus 1-1 bij de theepauze. In de tweede driekwartier scoorde Keita wederom, net als vleugelverdediger Dusan Basta.



Tussendoor was Stefan de Vrij nog geblesseerd uitgevallen; hij werd vervangen door landgenoot Wesley Hoedt. Met de oud-AZ'er in de ploeg pakte Lazio dus de zege.



Hierdoor is het gat tussen koploper Juventus en Roma nu opgelopen tot negen punten. Lazio staat vierde.





Wat een enorme schwalbe van Kevin Strootman! #romlaz pic.twitter.com/finZH7cGig — Arjan van den IJssel (@fcarie) 30 april 2017