Maher blikt vooruit op bekerfinale: Gaat AZ 'm weer pakken?

Vier jaar geleden won Adam Maher met AZ de KNVB Beker. Vanavond spelen de Alkmaarders wederom in de eindstrijd; nu tegen Vitesse. De door PSV aan Osmanlispor (Turkije) verhuurde middenvelder is optimistisch over de kansen van zijn oud-werkgever.



"Ik volg AZ zeker nog en ik hoop ook dat ze morgen winnen. Ik schat de kansen in ieder geval hoog in", vertelt Maher aan AZ Fanpage. Zelf besliste hij ooit de finale tegen PSV, in mei 2013 (2-1). "Als ik aan die wedstrijd denk krijg ik gelijk weer een glimlach op mijn gezicht. Ik won op die avond ook mijn eerste prijs op het hoogste niveau."



Logischerwijs voelde de jongeling meer spanning dan normaal. "Je weet dat er veel druk op de wedstrijd staat want één wedstrijd winnen en je had die beker. Het is een wedstrijd op zich dus we zeiden tegen elkaar dat we één wedstrijd alles zouden geven om die prijs binnen te halen en dat hebben we gelukkig gedaan."



Maher besluit het gesprek met een tip voor de huidige AZ-spelers: "Ik denk dat iedereen gewoon zijn eigen spel moet spelen. Zo zag ik dat tenminste. Het spelen van finales en grote wedstrijd is het mooiste dat er is voor een speler."



Eerder sprak Maher zich al uit over zijn toekomst. Hij lijkt een terugkeer bij AZ zeker niet uit te sluiten.