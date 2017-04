"Hoe is het mogelijk dat deze topclub Alderweireld niet haalt?"

De derby van zondag tegen Tottenham Hotspur wordt mogelijk een cruciale wedstrijd voor trainer Arsène Wenger. Zijn ploeg Arsenal staat momenteel op de zesde plaats en moet van de Spurs winnen om nog kans te maken op de Champions League voor volgend seizoen. Oud-voetballer Paul Merson en analist is in aanloop naar het duel niet te spreken over de coach.



"Waarom zat Arsenal niet achter de spelers aan die Pochettino heeft gekocht? Victor Wanyama moet toch beter zijn dan Granit Xhaka?", vraagt Merson zich af. "Hetzelfde geldt voor Toby Alderweireld. Hoe is het mogelijk dat hij hem dan niet haalt? Ze waren niet te missen voor Wenger."



De oud-speler van Arsenal stelt dat de aartsrivaal op dit moment een veel beter team heeft: "Kyle Walker en Danny Rose zijn honderd keer beter dan onze backs. Petr Cech was jaren geleden de beste keeper, nu niet meer. En Olivier Giroud en Harry Kane? Hetzelfde liedje.."