Verhuurde Maher spreekt zich uit over toekomst: Ligt die bij PSV?

PSV verhuurt Adam Maher dit seizoen aan de Turkse subtopper Osmanlispor. De technisch begaafde middenvelder weet nog niet of hij na dit seizoen 'gewoon' terugkeert in Eindhoven.



De website AZ Fanpage vroeg aan het voormalig wonderkind of een terugkeer naar Alkmaar geen optie zou zijn. "Natuurlijk is AZ een club naar mijn hart. Ik ben daar opgegroeid , maar ik moet gewoon goed nadenken over de volgende stap", reageert Maher.



"Ook hier waar ik nu speel willen ze me graag behouden, wat dat betreft is het even afwachten." Dit seizoen speelde Maher 29 keer mee bij Osmanlispor, waarvan elf keer als invaller. Het leverde twee doelpunten op.



"Ja het gaat goed met me. Turkije bevalt me prima en ik heb het naar mijn zin."