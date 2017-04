In Arnhem en omstreken gaat het vandaag over weinig anders dan de KNVB Bekerfinale, die Vitesse vanavond om 18:00 uur gaat spelen tegen AZ. De belangen zijn enorm.



Paul Koster, voorzitter van de supportersvereniging van de Gelderlanders, spreekt van 'gezonde wedstrijdspanning'. "We bestaan 125 jaar als club. Het wordt nu tijd dat we de eerste prijs gaan pakken", stelt Koster in gesprek met SportsXL.



Maar afrekenen met AZ zal logischerwijs een aardig karwei worden. "Ik verwacht een hele lastige wedstrijd. Beide ploeg zijn aan elkaar gewaagd. De vorm van de dag zal doorslag gaan geven. Wij hopen natuurlijk allemaal dat Vitesse gaat winnen, maar het zal een gelijkwaardige strijd worden. AZ moeten we namelijk absoluut niet onderschatten."



Mocht het lukken, dan barst het feest natuurlijk los in Arnhem. "Ons supportershome is nu open en als we terugkomen, zal dat ook het geval zijn. Daar zal waarschijnlijk een spontaan feest ontstaan. De huldiging in de stad is morgen, dat is allemaal al zo geregeld", vertelt Koster tot slot.





Inzet in bekerfinale:



* Hoofdprijs;

* Geen play-offs;

* Optreden in Johan Cruijff Schaal;

* Groepsfase EL — Michel Abbink (@sportzeloot) 30 april 2017