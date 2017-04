"Het wordt een leuke en open KNVB Bekerfinale"

Om 18:00 uur is het zover; dan trappen Vitesse en AZ tegen elkaar af in de Kuip om de KNVB Beker. Beide ploegen zijn vol vertrouwen. Remco Strik, voorzitter van de supportersvereniging van AZ, verwacht bovendien een 'open en leuk duel'.



"Met de spanning staat het wel goed. De spanning is er, maar je kunt er zelf natuurlijk niet echt veel aan doen", blikt Strik vooruit met SportsXL. "Voor AZ is de beker een wezenlijke prijs. Het kampioenschap zou ook kunnen, maar dat is een beetje een utopie. En Europees gezien speel je helemaal niet mee. De beker is haalbaar. Maar dat geldt voor Vitesse natuurlijk ook."



"Ik verwacht een open wedstrijd. Zowel Vitesse als AZ proberen aanvallend voetbal te spelen. Althans, die intentie is er wel, het wil niet altijd lukken. Het zijn in ieder geval geen ploegen die achterover hangen en op de counter gaan spelen. Ik hoop dat het een leuke wedstrijd wordt en AZ uiteindelijk aan het langste eind trekt."



Tot slot vertelt Strik hoe een eventuele bekerzege gevierd zal worden in Alkmaar: "Waarschijnlijk zullen de spelers, net als vier jaar terug (toen AZ ook de beker won, red.), door de supporters bij het stadion worden opgewacht. En dan zal er een balkonscène komen. Bij het trainingsveld is een verhoging, waar de spelers dan naar buiten zullen komen. En als alles goed gaat, is er maandag om 19:00 uur nog een huldiging in het stadion."





Inzet in bekerfinale:



* Hoofdprijs;

* Geen play-offs;

* Optreden in Johan Cruijff Schaal;

* Groepsfase EL — Michel Abbink (@sportzeloot) 30 april 2017