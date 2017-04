Trainer na 40-0 nederlaag: "Wel geslapen, maar niet echt goed.."

In het amateurvoetbal komen er soms de meest gekke uitslagen voorbij, maar de ploeg Borgercompagnie maakte het wel heel erg gek. Zij verloren namelijk met maar liefst 40-0 in een inhaalwedstrijd tegen PJC, in Nieuw Pekela (provincie Groningen).



Trainer Frits Spreen heeft er wel even wakker van gelegen. "Ik heb wel geslapen, maar niet echt goed", wordt hij geciteerd door Omroep West. Spreen moest het doen met slechts negen spelers, want meer waren er simpelweg niet om op te stellen. "Met alle respect voor de spelers, maar er stond geen volwaardig eerste elftal."



Zijn winnende collega Gert de Wal vond het een 'krankzinnige uitslag'. "Waar zie je dat nu? 40-0 in een duel uit de 5e Klasse F van het zondagvoetbal", lacht hij. Stoppen bij 10-0 was geen optie. "Dat had gekund ja, maar doelsaldo is voor ons heel belangrijk voor het kampioenschap." Het doelsaldo van PJC is nu overigens +118.





Pjc borgercompagnie @wilfredgenee @VoetbalInside volgens mij heeft iemand hier aangifte over gedaan Matchfixing? pic.twitter.com/nWhJW1MaLV — dennis boskers (@dennisboskers) 26 april 2017