"Ik heb het met Zlatan veel over Ajax"

Met Zlatan Ibrahimovic heeft José Mourinho een oud-Ajacied in de gelederen, maar de Zweed is zeker niet de enige bij Manchester United. Ook Daley Blind en Timothy Fosu-Mensah speelden in het verleden voor de Amsterdammers. Volgens de laatstgenoemde is de Nederlandse club nog vaak het onderwerp van gesprek.



"Ik heb het met Zlatan en Daley veel over Ajax", vertelt de jongeling in gesprek met ajax1.nl. "In het begin vroeg Zlatan waar ik vandaan kwam. We hadden het over mijn jeugd in de Bijlmer en dat hij vroeger in Diemen heeft gewoond."



"Zlatan vertelt vaak hoe hij genoten heeft van zijn tijd bij Ajax", vervolgt de verdediger, die afgelopen donderdag zwaar geblesseerd raakte. "Het klikte meteen met hem. Met Daley heb ik het zelfs nu nog vaak over Ajax. We volgen de club dan ook allebei op de voet."