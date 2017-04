Enrique: "Nog twee duidelijke doelstellingen dit seizoen"

Voor FC Barcelona kwam de uitschakeling tegen Juventus in de Champions League als een grote klap, maar de Spaanse club doet nog steeds op twee fronten mee: in de competitie en de Copa Del Rey. Als het aan afzwaaiend trainer Luis Enrique ligt, dan halen de Catalanen nog twee prijzen binnen.



"We hebben nog twee duidelijke doelstellingen dit seizoen met de landstitel en het winnen van de beker", beaamt Enrique na het gewonnen duel tegen Espanyol (0-3). "Als je zo speelt als wij in de eerste helft, dan zorg je ervoor dat je tegenstander vermoeid raakt."



"Ik ben ontzettend blij met dit team en heb er vertrouwen in", voegt de coach toe. In het restant van het seizoen wacht nog ontmoetingen met Villarreal, Las Palmas en Eibar. Daarnaast moet FC Barcelona nog afrekenen met Deportivo Alavés in de finale van de Copa Del Rey.