Chelsea gewaarschuwd: "De race is nog niet gestreden"

De ontmoeting tussen Everton en Chelsea kan een cruciale rol spelen in de Engelse titelstrijd. De Londense club heeft nog vier punten voorsprong op stadgenoot Tottenham Hotspur, maar de komende tegenstander uit Liverpool won dit seizoen al vaker van grotere clubs dit seizoen. De Blues zijn dus gewaarschuwd.



"De race om de titel is nog niet gestreden", vindt Everton-trainer Ronald Koeman. "Het gat is slechts vier punten tussen beide ploegen. Wat er zondag gebeurt, kan in het licht van het kampioenschap uitermate belangrijk zijn."



De heenwedstrijd verliep overigens rampzalig voor de Toffees: op Stamford Bridge won Chelsea met 5-0: "We hadden toen vanaf het begin tot het einde geen enkele kans. We willen nu voor onze eigen fans en voor onszelf winnen", aldus Koeman.