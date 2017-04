'Real Madrid-aanvaller kan kiezen uit acht clubs'

De terugkeer van Alvaro Morata is niet gegaan zoals hij verwacht had. De Spanjaard keerde na een succesvolle periode terug bij Real Madrid, maar wist ook dit seizoen geen basisplaats te veroveren. Daardoor lijkt hij na dit seizoen te vertrekken uit de hoofdstad. Aan alternatieven heeft de aanvaller overigens geen gebrek.



Volgens Diario AS heeft hij de keuze uit acht clubs, uit diverse landen, die aardig concreet zijn. Zo worden Chelsea, Manchester United, Juventus en Borussia Dortmund genoemd. De eerstgenoemde zou in poleposition zitten om de Spanjaard over te nemen van Real Madrid.



Morata, 24 jaar inmiddels, liep in 2008 al binnen bij Real Madrid. Desondanks speelde hij het grootste deel van zijn wedstrijden bij Real Madrid B. Uiteindelijk besloot hij naar Juventus te vertrekken. Twee seizoenen later kocht de Spaanse club hem weer terug.