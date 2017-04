Een opmerkelijk incident vond plaats bij de wedstrijd tussen Spakenburg en Kozakken Boys in de Tweede Divisie. Raily Ignacio van de bezoekende ploeg kreeg een rode kaart nadat hij het publiek provoceerde na de winnende 1-2 van teamgenoot Madjer Lukoki. Volgens de voetballer zelf sloeg het helemaal nergens op.



"Ik ben bekogeld met stokken, muntgeld en aanstekers na de 1-2. Dat kan toch niet?", reageert hij in gesprek met Tweededivisie.org. "Ik vroeg de scheids om op te treden, maar vervolgens gaf hij mij een rode kaart. Bizar." Nog saillanter was het detail dat Ignacio in het verleden voor Spakenburg speelde.



Na afloop van de wedstrijd had de speler, die zelf de andere goal scoorde voor Kozakken Boys, genoeg moeite om het stadion te verlaten: hij werd namelijk onder politiebegeleiding naar het spelersbus gebracht na afloop van de wedstrijd.