Lens over zijn tijd in Turkije: "Dat maakt het moeilijk"

Jeremain Lens is goed bezig in Turkije sinds hij op huurbasis naar Fenerbahçe vertrok. De Nederlander kreeg weinig speeltijd bij het Engelse Sunderland en heeft bij de Turkse club zijn vorm teruggevonden, aldus de international zelf. Ook al zit hij in een moeilijke situatie.



"Het is niet makkelijk om op huurbasis te spelen", vertelt Lens in gesrpek met Karar. "Voor mij is dit de tweede keer in mijn carrière. Je doet er alles aan om met een goed gevoel terug te keren naar je club, maar vaak beland je toch op de bank of ze verkopen je."



In het interview laat hij doorschemeren graag te willen blijven bij Fenerbahçe. "Ik heb de juiste beslissing gemaakt. Vanaf de eerste dag dat ik hier kwam, voelde ik mij al thuis. En dat allemaal dankzij de fans en de spelers", aldus Lens.