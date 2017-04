Blind weer terug in de gratie bij United: "Het pakte goed uit"

Lang leek Manchester United-speler Daley Blind volledig uit de gratie bij trainer José Mourinho, maar de laatste weken heeft de Nederlander zich weer teruggevochten in de basis bij de Mancunians. De vele wisselingen in de Engelse defensie vielen in het voordeel voor Blind.



"De wisselingen pakten uiteindelijk goed uit", vertelt de oud-Ajacied aan MUTV, die sindsdien vooral met Eric Bailly speelt in het hart van de verdediging. "De taalbarrière is geen probleem. We begrijpen elkaar goed. Eigenlijk ook als ik met één van de andere centrale verdedigers."



Blind moet namelijk ook de strijd aangaan met onder andere Marcos Rojo, Phil Jones en Chris Smalling. Zo speelde hij dit seizoen ook al als middenvelder. Daar kan hij mee leven, aldus hijzelf. "Ik sta altijd klaar als de trainer mij nodig heeft."