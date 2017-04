Guardiola baalt: "Hij heeft het instinct om duels te beslissen"

Manchester City-coach Josep Guardiola dacht in februari goud in handen te hebben toen Braziliaans supertalent Gabriel Jesus tekende bij de Engelse club. Zijn debuut was dan ook veelbelovend met drie doelpunten in zijn eerste vier wedstrijden, waarna hij een middenvoetsbeentje brak. De Spaanse coach vraagt zich af wat voor impact Jesus had kunnen hebben op de titelstrijd.



"Ik zal me altijd blijven afvragen wat er was gebeurd als Gabriel Jesus het hele seizoen voor ons speelde", stelt hij in de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Middlesbrough. "Ik kan het me natuurlijk voorstellen, maar we zullen het nooit weten." In de afgelopen maanden lukte het de Citizens niet om Chelsea te achterhalen en inmiddels lijkt het gat te groot tussen de twee clubs.



"We hebben in sommige wedstrijden te veel kansen gemist", vervolgt Guardiola. "En hij heeft het instinct om een duel te beslissen. We zagen het in zijn eerste wedstrijden voor de clubs en deze donderdag ook al."