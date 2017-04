'Opvallende volgende stap voor Jörgensen na één seizoen'

Op weg naar de eerste titel sinds 1999 wil Feyenoord zich volledig focussen op de laatste twee wedstrijden van het seizoen, maar de transfergeruchten zorgen toch voor wat reuring bij de Rotterdamse club. Vooral met het oog op volgend seizoen. Volgens Franse media zou Olympique Marseille namelijk interesse hebben in Nicolai Jörgensen.



De Deense spits is van levensbelang in Rotterdam met vele doelpunten en assists. Dat is ook opgevallen in het buitenland. Volgens L'Equipe zou de huidige nummer zes van de Ligue 1 tussen de 15 en 20 miljoen neer kunnen leggen voor Jörgensen. Eerder sprak de technisch directeur al de wens uit om de basiself van de club te versterken.



Zo zou L'OM op zoek zijn naar een nieuwe spits. Momenteel is de Deen met 21 doelpunten en 11 assists de meest waardevolle speler in de Eredivisie. Met afstand ook, omdat achtervolger Hakim Ziyech van Ajax pas op 9 doelpunten en 12 assists staat.