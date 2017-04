Negatief bekerrecord dreigt voor AZ-middenvelder

De bekerfinale levert voor vele spelers hoogtepunten in hun carrières op, maar voor sommige spelers kan het ook uitlopen op een drama. In dit geval ook: mochten de Alkmaarders verliezen, dan evenaart één van de AZ-spelers een negatief bekerrecord.



Volgens het Algemeen Dagblad is de wedstrijd van vanavond de derde bekerfinale voor Ben Rienstra. Eerder speelde hij al voor Heracles Almelo (in 2012) en PEC Zwolle (in 2015) in de finale van de KNVB Beker. In beide gevallen ging die wedstrijd voor Rienstra verloren.



Mocht AZ verliezen, dan voegt hij zich bij een illuster rijtje van spelers die voor drie verschillende clubs een bekerfinale speelt én verliest. In het rijtje staan onder andere Alfons Groenendijk (Sparta, Roda JC en ADO) en Kevin Hofland (Feyenoord, PSV en Fortuna Sittard).