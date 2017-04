'Ajax-ster kan Barcelona laten schieten voor deze andere club'

Recentelijk kwam het nieuws naar buiten dat FC Barcelona mogelijk in de markt zou zijn voor Ajax-verdediger Davinson Sánchez. Geen grote verrassing, aangezien de Colombiaan één van de grote uitblinkers is bij de Amsterdammers. Volgens Mundo Deportivo zou er echter een andere grote club in de markt zijn voor de verdediger. En ook zijn zij zouden bereid zijn om flink wat geld neer te tellen voor hem.



Volgens het Spaanse medium gaat het om Paris Saint-Germain. De Franse club heeft met Patrick Kluivert een oud-Ajacied als technisch directeur, dus een dealtje tussen de twee clubs zou niet geheel verrassend zijn. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel de Parijzenaren willen betalen voor Sánchez.



De Amsterdammers zijn wel duidelijk over de vraagprijs: geen cent minder dan 25 miljoen euro. Afgelopen zomer betaalde Ajax nog vijf miljoen euro voor de verdediger en zijn huidige contract loopt door tot medio 2021.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

