Vitesse-fan rijdt honderden kilometers om bekerfinale te zien

Voetbalsupporters gaan ver voor hun geliefde club, en eigenlijk kon dat deze bekerfinale ook niet ontbreken. Vanavond spelen AZ en Vitesse in de finale van de KNVB Beker en daarbij verwelkomen de Arnhemmers een supporter die vanuit Oostenrijk met de auto naar Nederland is gekomen, speciaal voor deze wedstrijd.



Vitesse-supporter Rogier Hartman doet in De Gelderlander zijn verhaal over zijn liefde voor de club. Het enige probleem is dat hij momenteel woont en werkt in Oostenrijk. "Maar als Vitesse speelt en ik ben vrij, dan staat er een livestream aan en zit ik standaard voor de televisie."



Samen met twee vrienden, met wie hij altijd naar het GelreDome ging voor wedstrijden van Vitesse, zit Hartman vanavond in het stadion. In de hoop dat zijn club de beker binnenhaalt. Mocht dat gebeuren, dan staat er een gigantische foto van de drie heren in zijn huis. "Mijn vriendin is al niet blij met een vlag van Vitesse, maar dat kan mij niet verrekken", aldus de supporter.