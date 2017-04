'Ook Arsenal en Man City melden zich voor Nederlander'

Er staat op een punt om een heuse transferoorlog te ontstaan in Engeland rond de persoon van Virgil van Dijk. De Nederlander van Southampton, die op dit moment geblesseerd is, stond al onder de serieuze interesse van Liverpool. Nu voegen Arsenal en Manchester City zich bij de Reds, aldus de Sunday Star.



Zij zouden volgens het Engelse medium zelfs de twee grootste kanshebbers zijn om de oud-verdediger van FC Groningen over te nemen voor een slordige zestig miljoen euro. Daarnaast zou de zaakwaarnemer van Van Dijk al bezig zijn met de eerste gesprekken.



Eerder lieten Liverpool, Everton en Chelsea weten interesse te hebben in de Nederlander, maar de twee laatstgenoemden vielen voorlopig af. De verwachting is dat zij in de zomer zich weer gaan melden, mits Van Dijk nog niet getekend heeft bij een andere club.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

