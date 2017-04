Icoon geeft Lukaku-advies: "Misschien klinkt het maf"

Romelu Lukaku hoopt Everton komende zomer te verruilen voor een Europese topclub. De Belgische spits is vooral gelinkt aan Chelsea en Manchester United, maar Robbie Fowler doet Liverpool het verzoek om ook een poging te wagen.



"Ik heb een oplossing voor de problemen van Liverpool waardoor ze weer meestrijden om de titel, maar Everton gaat dit niet waarderen. Koop Romelu Lukaku!", schrijft de Liverpool-legende in The Mirror. "Laten we eerlijk zijn: hij vertrekt in de zomer en Jürgen Klopp heeft een goede spits in zijn selectie nodig om de Premier League te kunnen winnen."



"Mijn theorie is dat Bayern München probeert om Lukaku te kopen in de zomer, nadat Robert Lewandowski is verkocht aan Real Madrid. Maar als hij Goodison Park verlaat, waarom dan niet verhuizen naar Anfield?", zo vraagt Fowler zich af. "Als ze in de Champions League komen, dan zijn ze in staat om enkele topspelers aan te trekken. Misschien klinkt het maf, maar ik weet zeker dat Lukaku daar ook bij moet zitten."