'City wil United-transfer toestaan voor dit prijskaartje'

Manchester United zorgt deze zomer wellicht voor één van de meest gevoelige transfers van de laatste jaren. De Engelse topclub hoopt doelman Joe Hart op te halen bij Manchester City.



United dreigt David De Gea deze zomer kwijt te raken aan Real Madrid. Jan Oblak van Atlético Madrid werd genoemd als opvolger, maar mogelijk zoekt de clubleiding het dichter bij huis. Hart kan de eerste speler in ruim twintig jaar tijd worden die de gevoelige stap in Manchester maakt.



Hart stond jarenlang onder de lat bij City, maar komt onder Pep Guardiola niet in aanmerking voor speeltijd. Hij werd dit seizoen ook al uitgeleend aan Torino. De dertigjarige Engelsman mag volgens de Sunday Mirror best naar United verkassen, maar dan wel voor het prijskaartje van circa 35 miljoen euro.