BIZAR: Bulgaarse derby loopt volledig uit de hand

De clash tussen Levski Sofia en CSKA Sofia staat bekend als de 'Eeuwige derby van het Bulgaarse voetbal'. Bij een stadsderby als deze komt dan ook veel emotie los, maar zaterdag verliep wel erg extreem.



CSKA won de wedstrijd met 0-3 en dat zette kwaad bloed bij de concurrent om plek twee. Aanhangers van Levski hadden het voorzien op de technische staf van de aartsrivaal, waarbij conditietrainer Thomas Neuber en assistent-coach Kiril Dintsjev gewond raakten. Stefan Gonev ontsnapte bij een vuurwerkexplosie aan ernstige oogschade.



Het derde CSKA-doelpunt was voor aanhangers van Levski het sein om los te gaan. Daarbij werden ook stenen ingezet. Dat kan nauwelijks een verrassing worden genoemd, want in het verleden ging het al vaker mis. In 2000 overleed er zelfs een supporter door toedoen van een bomexplosie.



Overigens was de sfeer niet alleen maar slecht, zo blijkt uit onderstaande beelden...