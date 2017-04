Robben: "Drie rustige weken voor de boeg, helaas"

Bayern München heeft zich zaterdagavond in Wolfsburg voor de vijfde opeenvolgende keer tot landskampioen gekroond. Toch reageerde de spelersgroep relatief ingetogen op dit succesverhaal, zo ook Arjen Robben.



De Groninger beaamde nog wel 'trots' te zijn. "Het is toch altijd iets bijzonders. Daarom moeten we dit ook vieren", zo citeert Voetbal International. Toch is er een maar... "In de DFB-Pokal zijn we helaas uitgeschakeld. Dat hebben we aan onszelf te wijten. In de Champions League lag het niet alleen aan onszelf."



Met het kampioenschap bleef dus nog maar één trofee over en die is nu binnen. Mei is derhalve een kwestie van positief afsluiten. "We hebben nu drie rustige weken voor de boeg, helaas. Eigenlijk hadden we nog meer wedstrijden in mei moeten hebben. Maar ja, dat is ook voetbal."