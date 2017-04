De Kuip is zondagavond het decor van de bekerfinale tussen AZ en Vitesse. Een duel tussen twee subtoppers, maar volgens Maikel Kieftenbeld gaat dat zeker niet ten koste van het niveau.



In 2015 maakte Kieftenbeld bij FC Groningen mee hoe belangrijk een finale is voor een niet-topclub. "Wat FC Groningen toen had, heeft Vitesse nu. Geen enkele prijs in de prijzenkast", vertelt hij in het Algemeen Dagblad. "Dat maakte het extra speciaal. De supporters zijn daar heel erg mee bezig."



De middenvelder zag toenmalig trainer Erwin van de Looi ook tegen amateurs voor de vertrouwde namen kiezen. "Als teken van: die beker is voor ons hartstikke belangrijk. Ook al omdat de bekerwinnaar vorig jaar voor het eerst rechtstreeks was geplaatst voor de groepsfase van de Europa League."



Voor de topdrie is dat anders, zo weet hij. "Topclubs kiezen vaak, met hun grotere selecties, voor een B-team in de beker. Dat gaat dan nog weleens fout, zoals met Ajax dit seizoen."