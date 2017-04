"Geregeld belangstelling van Ajax, United, Real, Dortmund"

Op het gebied van jeugd opleiden hoort AZ tot de top van Nederland. Volgens Koen Stam, die momenteel de Onder-19 onder zijn hoede heeft, is die ontwikkeling ontstaan na het vertrek van Dirk Scheringa.



De dertiger legt in De Volkskrant uit hoe die situatie is ontstaan. "Het vertrek van Scheringa heeft de club aangezet tot meer creativiteit en innovatie. Er zijn geen zakken geld meer om er zomaar drie spelers bij te kopen", aldus de jeugdtrainer, die merkt dat er veel waardering is ontstaan.



Stam: "Voor onze jonge spelers is er geregeld belangstelling van clubs als Ajax, Manchester United, Real Madrid, Borussia Dortmund. Het mooie is dat negen van de tien zeggen: nee, bedankt. Natuurlijk speelt de thuissituatie mee. Maar er is ook de overtuiging dat ze hier een betere speler kunnen worden."



Overigens kijk AZ niet louter naar de jeugdopleiding. "De ambities uit de tijd van Scheringa zijn er nog steeds. Natuurlijk willen we winnen. Dat gaat lukken ook. Als je ziet wat er nu aankomt..."